18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе до 1 августа перекрыли улицу Степана Кувыкина

Поделиться:

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

До первого августа 2023 года ограничивается движение транспорта на улице Степана Кувыкина.

Будет перекрыта крайняя правая полоса проезжей части между домами №19 и №21. Ограничение связано с реконструкцией улицы Рабкоров.

Ранее мы писали о том, что до вечера 20 сентября 2023 года будет перекрыта улица Авроры на участке от перекрестка Рабкоров – Авроры до торца дома №25 по улице Авроры.

Кроме того, с 30 июля по 30 декабря 2023 года будет частично перекрыта крайняя правая полоса проспекта Салавата Юлаева.

Речь идет об участке протяженностью 1300 метров от транспортной развязки в створе улицы имени Города Галле в направлении Сагита Агиша.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: