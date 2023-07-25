В Уфе до 1 августа перекрыли улицу Степана Кувыкина

До первого августа 2023 года ограничивается движение транспорта на улице Степана Кувыкина.

Будет перекрыта крайняя правая полоса проезжей части между домами №19 и №21. Ограничение связано с реконструкцией улицы Рабкоров.

Ранее мы писали о том, что до вечера 20 сентября 2023 года будет перекрыта улица Авроры на участке от перекрестка Рабкоров – Авроры до торца дома №25 по улице Авроры.

Кроме того, с 30 июля по 30 декабря 2023 года будет частично перекрыта крайняя правая полоса проспекта Салавата Юлаева.

Речь идет об участке протяженностью 1300 метров от транспортной развязки в створе улицы имени Города Галле в направлении Сагита Агиша.