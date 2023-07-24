В Уфе перекроют улицы Авроры, Пушкина и Советскую

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
vk.com/transport.bashkortostan
С сегодняшнего дня, 24 июля, до вечера 20 сентября 2023 года будет перекрыта улица Авроры на участке от перекрестка Рабкоров – Авроры до торца дома №25 по улице Авроры.
Как сообщили в Минтрансе, в это время там будут вестись работы по строительству тепловой сети.
Схема движения общественного транспорта изменится.
vk.com/transport.bashkortostan
Также 27 июля с 16.00 до 19.00 и 29 июля с 8.00 до 13.00 будут перекрывать участки:
– улицы Пушкина – между Цюрупы и Ленина;
– улицы Советской – от Заки Валиди до Октябрьской революции.
Эти ограничения связаны с проведением церемоний, посвященных выпуску специалистов МВД.
В эти часы тоже изменится схема движения общественного транспорта.
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