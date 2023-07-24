В Уфе перекроют улицы Авроры, Пушкина и Советскую

С сегодняшнего дня, 24 июля, до вечера 20 сентября 2023 года будет перекрыта улица Авроры на участке от перекрестка Рабкоров – Авроры до торца дома №25 по улице Авроры.

Как сообщили в Минтрансе, в это время там будут вестись работы по строительству тепловой сети.

Схема движения общественного транспорта изменится.