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В Уфе перекроют улицы Авроры, Пушкина и Советскую

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Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

vk.com/transport.bashkortostan

С сегодняшнего дня, 24 июля, до вечера 20 сентября 2023 года будет перекрыта улица Авроры на участке от перекрестка Рабкоров – Авроры до торца дома №25 по улице Авроры.

Как сообщили в Минтрансе, в это время там будут вестись работы по строительству тепловой сети.

Схема движения общественного транспорта изменится.

vk.com/transport.bashkortostan

Также 27 июля с 16.00 до 19.00 и 29 июля с 8.00 до 13.00 будут перекрывать участки:

– улицы Пушкина – между Цюрупы и Ленина;

– улицы Советской – от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Эти ограничения связаны с проведением церемоний, посвященных выпуску специалистов МВД.

В эти часы тоже изменится схема движения общественного транспорта.

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