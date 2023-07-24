В Уфе до конца года перекроют часть проспекта Салавата Юлаева

Администрация Уфы сообщает о том, что с 30 июля по 30 декабря 2023 года будет частично перекрыта крайняя правая полоса проспекта Салавата Юлаева.

Речь идет об участке протяженностью 1300 метров от транспортной развязки в створе улицы имени Города Галле в направлении Сагита Агиша.

Ограничение связано с проведением работ в рамках реконструкции улицы имени Города Галле.