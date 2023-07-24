18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе до конца года перекроют часть проспекта Салавата Юлаева

Поделиться:

Перекрытие длинного участка одной из главных транспортных артерий города неминуемо спровоцирует пробки в пиковые часы.

ufacity.info

Администрация Уфы сообщает о том, что с 30 июля по 30 декабря 2023 года будет частично перекрыта крайняя правая полоса проспекта Салавата Юлаева.

Речь идет об участке протяженностью 1300 метров от транспортной развязки в створе улицы имени Города Галле в направлении Сагита Агиша.

Ограничение связано с проведением работ в рамках реконструкции улицы имени Города Галле.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: