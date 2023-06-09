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Стало известно, когда откроется парк аттракционов на набережной реки Белой в Уфе

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Мини-парк из 12 аттракционов уже готовится к открытию на уфимской набережной. Он расположится недалеко от спортивного комплекса «Юность».

Фото: администрация Уфы

Открытие парка запланировано на День города, 12 июня, но может быть отложено из-за задержки поставок некоторых не связанных с аттракционами декораций и элементов.

Мини-парк предназначен для всей семьи, в нем будут такие аттракционы, как «Гигантские качели 360°», «Цепочная карусель с подъемом» и экстремальная «Центрифуга». Также будут гидравлические фигуры животных для детей.

Кроме того, в этой зоне разместят кафе и сцену для мероприятий на открытом воздухе. Создатели парка планируют открыть его уже в июне.

Ранее мы писали о том, что на набережной построят ресторан и Центр уличного баскетбола, а также речной вокзал.

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