Стало известно, когда откроется парк аттракционов на набережной реки Белой в Уфе

Открытие парка запланировано на День города, 12 июня, но может быть отложено из-за задержки поставок некоторых не связанных с аттракционами декораций и элементов.

Мини-парк предназначен для всей семьи, в нем будут такие аттракционы, как «Гигантские качели 360°», «Цепочная карусель с подъемом» и экстремальная «Центрифуга». Также будут гидравлические фигуры животных для детей.

Кроме того, в этой зоне разместят кафе и сцену для мероприятий на открытом воздухе. Создатели парка планируют открыть его уже в июне.

Ранее мы писали о том, что на набережной построят ресторан и Центр уличного баскетбола, а также речной вокзал.