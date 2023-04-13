В Уфе на набережной построят речной вокзал

Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на встрече с туроператорами.

«В прошлом году порядка 80 тысяч человек воспользовалось водным транспортом. На ближайшую перспективу мы поставили для себя задачу установить на набережной реки Белой речной вокзал», – рассказал Мавлиев.

Также мэр подчеркнул, что турпоток в Уфу растет, а значит растет и потребность в новых туристических и экскурсионных программах, дальнейшем развитии всей сферы туризма.

«Нам важно работать в прямом взаимодействии с туристическим сообществом. Будем рады предложениям и идеям, экспертному мнению. Поэтому мы организовали встречу, чтобы поближе познакомиться с вами и обозначить перспективы развития туриндустрии города Уфы на ближайшее время, обсудить актуальные вопросы», – добавил Мавлиев.