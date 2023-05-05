На набережной реки Белой в Уфе построят ресторан и Центр уличного баскетбола

Одним из направлений было дальнейшее развитие набережной реки Белой в Уфе.

Компания «Альянс» представила проекты ресторанного и оздоровительного термального комплексов, а один из крупных банков готов профинансировать строительство Центра уличного баскетбола.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил организовать отдельное выездное совещание для обсуждения этих проектов.

«Набережная реки Белой имеет огромное значение для города. Важно проработать концепции на местности. Мы готовы пригласить для этого архитекторов и других специалистов. Такие объекты должны быть эстетичными и технически выверенными», – отметил Радий Хабиров.