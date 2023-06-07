В Уфе выступят блогеры Ивлеева, Хаметова и Esmi

Фестиваль стартует в День города, 12 июня, в 12.00 на нижней площадке конгресс-холла «Торатау» (парк «Ватан»).

В программе – автограф-сессии, встречи с топовыми российскими блогерами, спортивные активности и мастер-классы.

Выступят Анастасия Ивлеева, Милана Хаметова и Esmi: они исполнят свои хиты и расскажут о секретах создания контента.

«Блогеры России» собираются с 2018 года. Помимо Уфы мероприятие состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Хабаровске.

6+, вход свободный