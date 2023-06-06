В парке «Кашкадан» 12 июня пройдет главный музыкальный open air этого лета

«Эта масштабная и яркая площадка объединит современные стили танцев, хип-хоп, электронную, этно- и фолк-музыку», – говорится в анонсе от мэрии.

Фестиваль начнется в понедельник, 12 июня, в 12.00 в парке «Кашкадан» с отборочного этапа и баттлов танцевального блока на большой сцене парка.

Мастер-классы проведут известные хореографы, среди которых чемпионы страны и победители фестивалей.

Рэп-площадка соберет любителей хип-хопа на малой сцене. Приглашенные эксперты отберут самых ярких исполнителей, среди которых состоятся баттлы.

Одним из главных экспертов станет Алтынай Валитов, который после отбора даст сольный сет на главной сцене.

Завершится фестиваль в 22:30.

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