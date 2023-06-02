449-й день рождения: как пройдет День города в Уфе

Уфа по традиции отметит годовщину основания в День России, 12 июня. Также праздничные мероприятия будут посвящены 269-летию со дня рождения Салавата Юлаева.
Фото: администрация Уфы
Главная площадка – улицы Ленина и Чернышевского – с 11.00:
– фестиваль «Уфа, гуляем!»;
– ярмарки ремесленников, презентации об истории и достижениях города и предприятий;
– различные активности.
Набережная реки Белой, с 10.00:
– фестиваль спорта с показательными выступлениями, мастер-классами, турнирами;
– парад судов, о котором мы писали ранее;
– выступление пилотажной группы.
Площадь имени Ленина, с 10.00 до 15.00:
– чемпионат по борьбе курэш на Кубок администрации Уфы.
Площадь имени Ленина, с 16.00:
– на сцене перед Русдрамтеатром начнется концерт «Уфа – любимый город» с участием творческих коллективов Уфы и республиканских звезд эстрады.
Площадь имени Ленина, 23.00:
– праздничный фейерверк.
Парк «Кашкадан», с 12.00 и весь день:
– фестиваль «Свет воды», поделенный на несколько блоков.
Амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау», с 12.00:
– всероссийский фестиваль «Блогеры России».
Кроме того, в День города состоится открытие после реконструкции парка культуры и отдыха «Нефтехимиков», где тоже готовится развлекательная программа.
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