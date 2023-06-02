449-й день рождения: как пройдет День города в Уфе

Главная площадка – улицы Ленина и Чернышевского – с 11.00:

– фестиваль «Уфа, гуляем!»;

– ярмарки ремесленников, презентации об истории и достижениях города и предприятий;

– различные активности.

Набережная реки Белой, с 10.00:

– фестиваль спорта с показательными выступлениями, мастер-классами, турнирами;

– парад судов, о котором мы писали ранее;

– выступление пилотажной группы.

Площадь имени Ленина, с 10.00 до 15.00:

– чемпионат по борьбе курэш на Кубок администрации Уфы.

Площадь имени Ленина, с 16.00:

– на сцене перед Русдрамтеатром начнется концерт «Уфа – любимый город» с участием творческих коллективов Уфы и республиканских звезд эстрады.

Площадь имени Ленина, 23.00:

– праздничный фейерверк.

Парк «Кашкадан», с 12.00 и весь день:

– фестиваль «Свет воды», поделенный на несколько блоков.

Амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау», с 12.00:

– всероссийский фестиваль «Блогеры России».

Кроме того, в День города состоится открытие после реконструкции парка культуры и отдыха «Нефтехимиков», где тоже готовится развлекательная программа.