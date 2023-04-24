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В Башкортостане начали отключать отопление

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Отопительный сезон в республике подошел к концу, однако положенная для отключения отопления температура установилась еще не во всех районах республики.

Традиционно в городах отопление отключают после того, как установится среднесуточная температура выше +8° в течение пяти дней.

В Уфе, как ранее постановил глава администрации Ратмир Мавлиев, выключать подачу тепла начнут сегодня, 24 апреля.

При этом глава республики Радий Хабиров поручил МинЖКХ прислушиваться в этом вопросе к главам муниципалитетов, и если они решат, что заканчивать сезон рано – с отключением отопления в некоторых районах можно повременить.

«Я попрошу МинЖКХ здесь более активную позицию занять: если формально есть основание отключать тепло – надо отключать.

Понятно, что принимает решение глава, вы тогда с каждым из них отдельно отрабатывайте. Если у главы есть какие-то аргументы против отключения – выслушайте, если нет – к концу недели доложите, что решение принято.

Мудрить тут не надо, а то у жителей опять лишние платежи пойдут. Да, не удивимся, если в мае какое-то похолодание будет, но у нас и летом похолодания бывают», – сказал Радий Хабиров.

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