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В Уфе отопление отключат 24 апреля

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об окончании отопительного сезона в городе.

Сезон завершается «в связи с установлением устойчивой положительной температуры». Традиционно в городах отопление отключают после того, как установится среднесуточная температура выше +8° в течение пяти дней.

Ресурсоснабжающим организациям поручено провести все необходимые для этого мероприятия и отключить подачу тепла 24 апреля.

Напомним, что до этого времени жители МКД могут самостоятельно обратиться в свои управляющие компании с просьбой отрегулировать подачу отопления в соответствии с текущей температурой.

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