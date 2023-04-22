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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, как изменится «Уфимское ожерелье» в 2023 году

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«Уфимское ожерелье» – это развивающаяся сеть велосипедных и пешеходных маршрутов, которая в будущем охватит весь город.

vk.com/ratmir.mavliev

«В этом году мы продолжаем благоустройство нашего "Уфимского ожерелья". Протяженность нового маршрута в Кировском районе от Перинатального центра до смотровой площадки в лесопарке "Колгуевский" составит 4,3 км. Здесь же будет самый живописный участок – Сосновый бор.

В планах – укладка асфальта, установка опор освещения, семи входных групп, информационных стендов, навигации, спортивных и смотровых площадок, скамеек, урн.

На благоустроенных в прошлом году маршрутах в Октябрьском и Орджоникидзевском районах благодаря грантовой поддержке Минспорта республики уже проводится серия соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

Просто строить – недостаточно. Мы будем дальше наполнять смыслом маршруты "Уфимского ожерелья". Для того, чтобы они стали особенным местом вдохновения для каждого уфимца», – написал Мавлиев в соцсетях.

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