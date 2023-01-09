В «БашРТС» объяснили большие суммы в декабрьских счетах за отопление

Компания-поставщик тепла «БашРТС» объяснила разницу в начислениях.

«Начисления за отопление при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) производятся на основании данных, полученных от управляющих компаний – тот расход тепла, который конкретный дом потребил за расчетный период.

Расход тепла зависит от нескольких факторов, основные – температура наружного воздуха и энергоэффективность дома. Чем холоднее на улице, тем больше требуется тепла для поддержания комфортной температуры в квартирах и местах общего пользования. Декабрь 2022 года был значительно холоднее прошлогодних значений и ноября 2022 года, соответственно, расход теплоносителя увеличился. Что касается энергоэффективности – чем выше уровень энергоэффективности конкретного дома, тем продуктивнее происходит распределение тепла внутри дома, исключаются теплопотери.

В домах, не оборудованных общедомовым прибором учета тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному Госкомитетом РБ по тарифам, в течение восьми месяцев отопительного периода», – говорится в сообщении компании.

О том, что плата за декабрь будет значительно превышать ноябрьскую, стало известно заранее. Прежде всего, это связано с погодой: средняя температура в декабре составила -13,3° – это намного ниже, чем в ноябре текущего года (-1,5°) и в декабре 2021 года (-5°).

Например, известно, что в декабре в домах, обслуживаемых МУП УИС, объем потребленной теплоэнергии вырос на 36% по сравнению с ноябрем. Мог вырасти и больше, но в этом году во многих домах были проведены теплосберегающие мероприятия и отрегулировано оборудование.

Кроме того, на суммы в квитанциях повлияла вторая в этом году индексация тарифов, которую провели первого декабря: все услуги подорожали на 8-9%.