В Башкортостане в декабре резко вырастут начисления платы за отопление

Прежде всего, это связано с погодой: средняя температура в декабре составила -13,3° – это намного ниже, чем в ноябре текущего года (-1,5°) и в декабре 2021 года (-5°).

В декабре по сравнению с ноябрем в домах, обслуживаемых МУП УИС, объем потребленной теплоэнергии вырос на 36%. Мог вырасти и больше, но в этом году во многих домах были проведены теплосберегающие мероприятия и отрегулировано оборудование.

Кроме того, на суммы в квитанциях повлияет вторая в этом году индексация тарифов, которую провели первого декабря: все услуги подорожали на 8-9%.

Ранее мы писали о том, что после двойной индексации тарифов в этом году власти не планируют повышать плату до 2024 года.