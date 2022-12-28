В Башкортостане тарифы на коммунальные услуги не будут повышать до 2024 года

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на председателя госкомитета по тарифам Светлану Бурдюк, в республике в 2023 году индексации не будет.

«В прогнозе социально-экономического развития министерства экономразвития России написано, что в 2023 году индексация тарифов на коммунальные услуги составит 0%. И только с июля 2024 года идет плановое изменение тарифов», – цитирует издание Бурдюк.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что после декабрьской индексации «средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырос на 324 рубля».

Ее объяснили необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.