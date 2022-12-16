В Уфе открылся самый длинный каток

Каток протяженностью 800 метров и площадью 14 тыс. кв. м открылся на набережной реки Белой. Со своими коньками вход бесплатный.

Работает без выходных:

с понедельника по четверг – с 14.00 до 21.00;

с пятницы по воскресенье – с 12.00 до 22.00.

Коньки можно взять напрокат на месте: 350 рублей для взрослых, 250 для школьников, студентов, пенсионеров и 150 рублей для маленьких детей без ограничений по времени. Также есть семейные тарифы.

Это самый длинный, но не самый большой по площади каток Уфы: ранее мы писали о том, что на стадионе «Строитель» открылся каток площадью 17 тыс. кв. м.

Всего этой зимой будет функционировать 31 каток. С адресами можно ознакомиться тут.