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В Уфе состоится открытие самого большого в городе катка

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Пресс-служба стадиона «Строитель» сообщает о подготовке к открытию крупнейшего по площади ледового катка.

Официальное открытие состоится завтра, 24 ноября. Стадион «Строитель» расположен по адресу: улица Александра Невского, 17.

Площадь этого катка составит 17 тыс. кв. м – это даже больше, чем у знаменитого катка на набережной (14 тыс. кв. м).

По будням, кроме понедельника, каток будет работать с 17.00 до 21.00. В выходные и праздники – с 12.00 до 21.00.

Цена билета для взрослых – 100 рублей, для детей – 70 рублей, детям до четырех лет вход бесплатный.

Прокат коньков обойдется в 100 рублей в час, заточка – 200 рублей.

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