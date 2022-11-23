В Уфе состоится открытие самого большого в городе катка

Официальное открытие состоится завтра, 24 ноября. Стадион «Строитель» расположен по адресу: улица Александра Невского, 17.

Площадь этого катка составит 17 тыс. кв. м – это даже больше, чем у знаменитого катка на набережной (14 тыс. кв. м).

По будням, кроме понедельника, каток будет работать с 17.00 до 21.00. В выходные и праздники – с 12.00 до 21.00.

Цена билета для взрослых – 100 рублей, для детей – 70 рублей, детям до четырех лет вход бесплатный.

Прокат коньков обойдется в 100 рублей в час, заточка – 200 рублей.