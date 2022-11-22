В Уфе этой зимой зальют 31 каток (список)

Всего планируют залить 31 каток. Первый из них сегодня, 22 ноября, открыли в парке Гафури, работы на остальных точках начнутся в ближайшее время.

Ледовые катки Уфы – 2022:

Демский район

– СК «Алга» – Левитана, 26/1 (100х45 метров);

– Центральная, 1/2 (60х80 метров);

– парк «Яркий» (30х15 метров).

Калининский район

– Сельская Богородская, 1 (60х120 метров);

– «Гольфстрим» – Мушникова, 13/4А (60х50 метров);

– парк «Первомайский» (36х18 метров);

– РК «Райский берег» – Сельская Богородская, 53 к. 2 (60х50 метров).

Кировский район

– Перед Гостиным двором (45х25 метров);

– стадион «Динамо» (120х70 метров);

– ТЦ «Мега» (25х15 метров);

– Кувыкина, 39 (40х40 метров);

– Высотная, 12/1 (20х15 метров);

– Солнечногорская, 12 (20х15 метров);

– Набережная, 122 (20х700 метров).

Ленинский район

– Проспект Дружбы Народов, 47 (50х80 метров);

– «Арт-Квадрат» (40х50 метров);

– Нехаева, 87 (размеры пока неизвестны);

– Летчиков, 8/2 (размеры пока неизвестны).

Октябрьский район

– «Олимп» – Менделеева, 199/1 (120х60 метров);

– «Тан» – Рихарда Зорге, 65 (60х50 метров);

– «Гагаринский» – Юрия Гагарина, 42/2а (75х30 метров);

– на площади у Дворца Спорта (45х45 метров);

– «Сипайловский» – на пересечении улиц Набережная реки Уфа и Максима Рыльского (65х55 метров);

– Школа №88 – Российская, 171/1 (35х65 метров);

– в парке имени Мажита Гафури (50х100 метров);

– в парке «Кашкадан» (50х60 метров);

– Башкирский лицей №136 – Юрия Гагарина, 24\1 (30х25 метров).

Орджоникидзевский район

– Александра Невского, 15 – закрытый (100х100 метров);

– Александра Невского, 17 – открытый (120х60 метров).

Советский район

– Аграрный университет – Айская, 92 (размеры пока неизвестны);

– Парк имени Якутова (размеры пока неизвестны).

Также обустроят 90 хоккейных коробок, из них девять – под зимний футбол (без заливки льда). Полный список адресов можно посмотреть на сайте мэрии. Все они будут оборудованы освещением, чтобы можно было играть вечером.

0+