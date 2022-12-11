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Даты открытия ледовых городков в Уфе

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Сегодня, 11 декабря, администрация Уфы опубликовала график торжественных открытий ледовых городков. Всего в этом году их будет 10.

vk.com/ufa

23 декабря

Площадь имени Ленина (остановка «Горсовет»), 17.00;

Площадь перед Уфимской детской филармонией (остановка «Универмаг "Уфа"»), 18.00.

24 декабря

Площадь перед Дворцом спорта, 13.00;

Демский парк, 14.00;

Площадь имени Салавата Юлаева (конгресс-холл), 17.00;

Площадь перед парком «Волна», 17.00.

25 декабря

Парк «Кашкадан», 15.00.

26 декабря

Площадь имени Орджоникидзе, 12.00;

Площадь перед ДК «Моторостроитель», 17.00.

27 декабря

Сквер Юнармейцев (улица Мубарякова), 17.00.

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