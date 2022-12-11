Даты открытия ледовых городков в Уфе

Сегодня, 11 декабря, администрация Уфы опубликовала график торжественных открытий ледовых городков. Всего в этом году их будет 10.
vk.com/ufa
23 декабря
Площадь имени Ленина (остановка «Горсовет»), 17.00;
Площадь перед Уфимской детской филармонией (остановка «Универмаг "Уфа"»), 18.00.
24 декабря
Площадь перед Дворцом спорта, 13.00;
Демский парк, 14.00;
Площадь имени Салавата Юлаева (конгресс-холл), 17.00;
Площадь перед парком «Волна», 17.00.
25 декабря
Парк «Кашкадан», 15.00.
26 декабря
Площадь имени Орджоникидзе, 12.00;
Площадь перед ДК «Моторостроитель», 17.00.
27 декабря
Сквер Юнармейцев (улица Мубарякова), 17.00.
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