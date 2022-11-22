В Уфе этой зимой подготовят 22 лыжных трассы (список)

«В этом зимнем сезоне в Уфе будут функционировать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – любительские и профессиональные. Две новые трассы подготовим и на территории "Уфимского ожерелья".

Кстати, чтобы улучшить подготовку горнолыжных склонов и лыжных трасс, в рамках национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт – норма жизни") приобрели новый ратрак – снегоуплотнительную машину», – написал Ратмир Мавлиев.

Лыжные трассы Уфы – 2022:

Демский район

– Лесопарковая зона «Баланово» (3,3 км);

– микрорайон «Яркий» (1 км).

Калининский район

– Парк «Первомайский» (1,3 км);

– парк имени Гастелло (1,3 км);

– лес по улице Лесунова (2,5 км).

Кировский район

– Элеваторная, 17 (2,5 км);

– Менделеева, 136/5 (1 км);

– пляж «Солнечный» (1 км);

– «Цветы Башкирии» (5 км).

Ленинский район

– Затон, стадион «Водник» (2 км);

– Затон, сквер «Волна» (2 км).

Октябрьский район

– Белоозерская, 57 – Школа №5 (1,6 км);

– парк имени Мажита Гафури (2,5 км);

– вдоль улицы Менделеева (4 км);

– «Уфимское ожерелье» (2 км).

Орджоникидзевский район

– СОК «Биатлон» (5 км);

– «Уфимское ожерелье» (2 км);

– улица Вологодская (1 км).

Советский район

– «Ак Йорт» (1,5 км);

– сквер 50-летия Победы (1,25 км);

– парк имени Якутова (1,5 км);

– парк Лесоводов (2,5 км).