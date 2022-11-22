В Уфе этой зимой подготовят 22 лыжных трассы (список)

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о подготовке условий для любителей катания на лыжах в черте города.
«В этом зимнем сезоне в Уфе будут функционировать два горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы – любительские и профессиональные. Две новые трассы подготовим и на территории "Уфимского ожерелья".
Кстати, чтобы улучшить подготовку горнолыжных склонов и лыжных трасс, в рамках национального проекта "Демография" (федеральный проект "Спорт – норма жизни") приобрели новый ратрак – снегоуплотнительную машину», – написал Ратмир Мавлиев.
Лыжные трассы Уфы – 2022:
Демский район
– Лесопарковая зона «Баланово» (3,3 км);
– микрорайон «Яркий» (1 км).
Калининский район
– Парк «Первомайский» (1,3 км);
– парк имени Гастелло (1,3 км);
– лес по улице Лесунова (2,5 км).
Кировский район
– Элеваторная, 17 (2,5 км);
– Менделеева, 136/5 (1 км);
– пляж «Солнечный» (1 км);
– «Цветы Башкирии» (5 км).
Ленинский район
– Затон, стадион «Водник» (2 км);
– Затон, сквер «Волна» (2 км).
Октябрьский район
– Белоозерская, 57 – Школа №5 (1,6 км);
– парк имени Мажита Гафури (2,5 км);
– вдоль улицы Менделеева (4 км);
– «Уфимское ожерелье» (2 км).
Орджоникидзевский район
– СОК «Биатлон» (5 км);
– «Уфимское ожерелье» (2 км);
– улица Вологодская (1 км).
Советский район
– «Ак Йорт» (1,5 км);
– сквер 50-летия Победы (1,25 км);
– парк имени Якутова (1,5 км);
– парк Лесоводов (2,5 км).
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