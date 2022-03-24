в Башкортостане сахар, лук и помидоры за неделю подорожали на 10%

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с четвертого по 11 марта сильнее всего подорожали: помидоры и лук (по 10,6%), сахар (10,4%), бананы (8,1%), черный чай (6,8%), капуста и рис (6,6%), свекла (5,7%), маргарин (5%), соль (4,7%), морковь (4,5%), говядина (3,8%), гречка (3,5%), яблоки (3,5%), масло подсолнечное (3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сосиски (2,7%), мороженую рыбу (2,5%) и шоколадные конфеты (2,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели огурцы (7,8%) и вареную колбасу (1,2%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза. В конце февраля из-за паники на фоне введения санкций из магазинов традиционно пропали гречка, сахар, мука и некоторые другие продукты, цены на них выросли на порядок.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.