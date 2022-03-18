В Башкортостане введут фиксированную цену на сахар

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров рассказал о том, как власти планируют бороться с этим.

«Спекуляции на рынке сахара есть не только в нашем регионе, но и в целом по стране. И сейчас ФАС начала антикартельные проверки среди крупнейших производителей сахара, заявив о недопустимости создания "искусственного дефицита".

Все это, на мой взгляд, связано с недобросовестными участниками рынка и сегодня на Антикризисном штабе дал поручение региональному министерству торговли и услуг – ввести фиксированную цену на сахар в республике, чтобы магазины не могли ставить выше обозначенной. Сахар есть в достаточном количестве», – написал Назаров в Telegram-канале.