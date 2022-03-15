«Две недели не могу купить сахар!» Жители массово жалуются Радию Хабирову на рост цен и дефицит в магазинах

«Где сахар??? Две недели не могу купить сахар!!! Где он??? Что это??? Как это назвать??? Ваши отписки стандартные никому не нужны, нужен результат».

«"Сахарные" полки в супермаркетах города Стерлитамак пустые. Периодически спрашиваю, был ли завоз – продавцы отвечают отрицательно. Т.е. за неделю завоза сахара вообще не было. Вопрос: кто тормозит всю поставку?»

«Хотелось бы спросить, мы что, живем в другом государстве? Звонила сегодня дочке, она живет в Москве, разговаривали по видео, она как раз была в магазине, я поинтересовалась как у них с ценами. Она мне показала ценники, я в шоке: у них сахар привозной, цена – 53 р., а у нас свой на базаре в Сипайлово – 92 р., а в магазинах вообще нет. Это что за бардак у нас творится и когда вы наведете порядок?»

«Подскажите, пожалуйста, а почему в Башкирии, где свой чишминский сахароперерабатывающий завод, сахар по 75 р., а в Москве, куда его привозят, – 50-60 р, как женщина выше пишет?»

«А кто-либо из власть имущих может объяснить, на каком основании поднимаются цены на продукты и товары, произведенные и закупленные в прошлом году? С чего вдруг поднялась цена на сахар, причем в нашем регионе, который и производит этот сахар? В Питере кг сахара 52 руб . а у нас по необъяснимой причине – 92? Почему всегда одно и то же , что бы ни происходило – растут цены на продукты и коммуналку??? Вот сейчас какие предпосылки к росту цен??? Что случилось такого страшного у складов, поставщиков и магазинов, что им позволяют поднимать цены?»

«Сахар 95 р., гречка – 149, а в Мустафино, соседней деревне, она стоит 190 р. Пенсионеры покупают и плачут. Масло подсолнечное стало 185 р., мука – внимание – 76 р. за килограмм. Кто должен сдерживать и следить за спекулянтами, которые являются, по сути, врагами народа, раз пытаются обогатиться на пенсионерах? Межрайбаза в Стерлитамаке почему берет на себя такую ответственность и издевается над людьми?»

«Соли нет, цены космические. С чьего молчаливого согласия творится этот беспредел? Доброго дня вам, Радий Фаритович. Мы ждем, надеемся, что вы наведете порядок. Цены на продукты поменялись в два раза за неделю. И они реально космические. У нас в Башкирии не было проблем с пшеницей, гречкой и сахарной свеклой чтобы так издеваться над народом».

И так далее. На сегодняшний день большинство комментариев под последними постами Радия Хабирова в соцсетях посвящено ценам на продукты и другим насущным проблемам.