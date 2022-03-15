«Две недели не могу купить сахар!» Жители массово жалуются Радию Хабирову на рост цен и дефицит в магазинах

С конца февраля цены на многие товары в магазинах республики скакнули на 30-100%, сообщают о дефиците сахара, круп и некоторых других продуктов. В Минторге на жалобы отвечают стандартными отписками.
«Где сахар??? Две недели не могу купить сахар!!! Где он??? Что это??? Как это назвать??? Ваши отписки стандартные никому не нужны, нужен результат».
«"Сахарные" полки в супермаркетах города Стерлитамак пустые. Периодически спрашиваю, был ли завоз – продавцы отвечают отрицательно. Т.е. за неделю завоза сахара вообще не было. Вопрос: кто тормозит всю поставку?»
«Хотелось бы спросить, мы что, живем в другом государстве? Звонила сегодня дочке, она живет в Москве, разговаривали по видео, она как раз была в магазине, я поинтересовалась как у них с ценами. Она мне показала ценники, я в шоке: у них сахар привозной, цена – 53 р., а у нас свой на базаре в Сипайлово – 92 р., а в магазинах вообще нет. Это что за бардак у нас творится и когда вы наведете порядок?»
«Подскажите, пожалуйста, а почему в Башкирии, где свой чишминский сахароперерабатывающий завод, сахар по 75 р., а в Москве, куда его привозят, – 50-60 р, как женщина выше пишет?»
«А кто-либо из власть имущих может объяснить, на каком основании поднимаются цены на продукты и товары, произведенные и закупленные в прошлом году? С чего вдруг поднялась цена на сахар, причем в нашем регионе, который и производит этот сахар? В Питере кг сахара 52 руб . а у нас по необъяснимой причине – 92? Почему всегда одно и то же , что бы ни происходило – растут цены на продукты и коммуналку??? Вот сейчас какие предпосылки к росту цен??? Что случилось такого страшного у складов, поставщиков и магазинов, что им позволяют поднимать цены?»
«Сахар 95 р., гречка – 149, а в Мустафино, соседней деревне, она стоит 190 р. Пенсионеры покупают и плачут. Масло подсолнечное стало 185 р., мука – внимание – 76 р. за килограмм. Кто должен сдерживать и следить за спекулянтами, которые являются, по сути, врагами народа, раз пытаются обогатиться на пенсионерах? Межрайбаза в Стерлитамаке почему берет на себя такую ответственность и издевается над людьми?»
«Соли нет, цены космические. С чьего молчаливого согласия творится этот беспредел? Доброго дня вам, Радий Фаритович. Мы ждем, надеемся, что вы наведете порядок. Цены на продукты поменялись в два раза за неделю. И они реально космические. У нас в Башкирии не было проблем с пшеницей, гречкой и сахарной свеклой чтобы так издеваться над народом».
И так далее. На сегодняшний день большинство комментариев под последними постами Радия Хабирова в соцсетях посвящено ценам на продукты и другим насущным проблемам.
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