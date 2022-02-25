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В Уфе назначен новый заместитель главы администрации Ратмира Мавлиева

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В администрации Уфы с приходом нового мэра начались кадровые перестановки. Заместителем главы администрации назначен Владимир Жебровский.

ufacity.info

Владимир Жебровский ранее возглавлял отдел по вопросам местного самоуправления в управлении главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями.

Известно, что Жебровский оканчивал БАГСУ, является соавтором публикации «Информатизация и модернизация государственного аппарата».

14 февраля появилась информация о том, что глава администрации Уфы Сергей Греков уходит в отставку, чтобы возглавить полномочное представительство Башкортостана в качестве заместителя премьер-министра правительства республики.

В тот же день депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Грекова и единогласно утвердили кандидатуру бывшего мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Уфы.

Заседание комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы состоится четвертого марта, а сам конкурс – 16 марта. После этого на заседании горсовета депутаты примут решение о назначении мэра из числа представленных кандидатов.

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