В Уфе назначен новый заместитель главы администрации Ратмира Мавлиева

В администрации Уфы с приходом нового мэра начались кадровые перестановки. Заместителем главы администрации назначен Владимир Жебровский.
ufacity.info
Владимир Жебровский ранее возглавлял отдел по вопросам местного самоуправления в управлении главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Известно, что Жебровский оканчивал БАГСУ, является соавтором публикации «Информатизация и модернизация государственного аппарата».
14 февраля появилась информация о том, что глава администрации Уфы Сергей Греков уходит в отставку, чтобы возглавить полномочное представительство Башкортостана в качестве заместителя премьер-министра правительства республики.
В тот же день депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Грекова и единогласно утвердили кандидатуру бывшего мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Уфы.
Заседание комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе на должность главы администрации Уфы состоится четвертого марта, а сам конкурс – 16 марта. После этого на заседании горсовета депутаты примут решение о назначении мэра из числа представленных кандидатов.
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