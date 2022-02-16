Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о первом рабочем дне на новой должности

«Продуктивным выдался первый рабочий день на новом месте! С утра вместе с и.о. министра республиканского ЖКХ Аланом Марзаевым обсудили, пожалуй, самую острую на сегодня проблему Уфы – уборку снега. За прошедшие сутки с городских улиц и дворов вывезено около 37 тысяч "кубов" снега, это почти 2 тысячи рейсов.

Чтобы воочию увидеть, как чистятся дворы, я прошелся по улицам Черниковки. Оценил состояние дворовых территорий, мусорных площадок и пообщался с жителями. Вывод сделал для себя простой – работы предстоит много! Остро ощущается нехватка дворников и других работников коммунального хозяйства.

Отдельно ознакомился с работой МБУ "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района". Проверил, хватает ли техники и в каком она состоянии, а также в каких условиях трудятся работники. Технику закупим, деньги уже выделены: Уфа получит полмиллиарда рублей на приобретение доп. оборудования. Еще 20 миллионов выделим из городского бюджета. Надо решать вопрос с кадрами, доукомплектовывать штат. Будем работать!

Утром почтил память наших доблестных сынов – воинов из Башкортостана, павших за пределами Отечества. Сегодня – 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 314 уфимских бойцов погибло в Афгане, еще шестеро числятся без вести пропавшими. Помнить их подвиг – наш долг и святая обязанность!» – написал Мавлиев в соцсетях.