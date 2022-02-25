Сергей Греков: «В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию»

Экс-глава администрации Уфы Сергей Греков рассказал о своей работе в качестве полномочного представителя Башкортостана при президенте.
instagram.com/grekov_ufa
«Дорогие друзья!
Вот уже две недели, как я занимаю должность полномочного представителя Башкортостана при президенте России.
За это время успел вникнуть в работу Полпредства, определился с вектором решения поставленных передо мной задач.
В реализации планов я буду не один. В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию. Нам предстоит большая работа - это встречи, круглые столы, дискурсы. Будем выстраивать качественное взаимодействие с депутатским корпусом, федеральными и республиканскими органами власти, организациями и иностранными партнерами.
Приятно осознавать, что в столице есть частичка нашей теплой и радушной Башкирии!» – написал Греков в Instagram.
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