Сергей Греков: «В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию»

«Дорогие друзья!

Вот уже две недели, как я занимаю должность полномочного представителя Башкортостана при президенте России.

За это время успел вникнуть в работу Полпредства, определился с вектором решения поставленных передо мной задач.

В реализации планов я буду не один. В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию. Нам предстоит большая работа - это встречи, круглые столы, дискурсы. Будем выстраивать качественное взаимодействие с депутатским корпусом, федеральными и республиканскими органами власти, организациями и иностранными партнерами.

Приятно осознавать, что в столице есть частичка нашей теплой и радушной Башкирии!» – написал Греков в Instagram.