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Сергей Греков: «В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию»

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Экс-глава администрации Уфы Сергей Греков рассказал о своей работе в качестве полномочного представителя Башкортостана при президенте.

instagram.com/grekov_ufa

«Дорогие друзья!

Вот уже две недели, как я занимаю должность полномочного представителя Башкортостана при президенте России.

За это время успел вникнуть в работу Полпредства, определился с вектором решения поставленных передо мной задач.

В реализации планов я буду не один. В представительстве работает сплоченный коллектив профессионалов, искренне любящий Башкирию. Нам предстоит большая работа - это встречи, круглые столы, дискурсы. Будем выстраивать качественное взаимодействие с депутатским корпусом, федеральными и республиканскими органами власти, организациями и иностранными партнерами.

Приятно осознавать, что в столице есть частичка нашей теплой и радушной Башкирии!» – написал Греков в Instagram.

Сергей Греков официально стал полномочным представителем Башкортостана при президенте

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