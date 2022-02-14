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Радий Хабиров подтвердил, что мэр Уфы Сергей Греков уходит в отставку

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Бывший бизнесмен и действующий глава администрации Уфы Сергей Греков скоро займет более высокую должность в Москве.

vk.com/grekov_ufa

«Я предложил Ратмиру Мавлиеву занять пост мэра Уфы, до этого мы очень детально переговорили с Сергеем Грековым. Усилия, компетенция и опыт Сергея Николаевича нам нужны в Москве. И я предложил ему возглавить полномочное представительство республики Башкортостан в качестве заместителя премьер-министра правительства республики», – сообщил Радий Хабиров.

Как мы писали ранее, место Грекова может временно занять 38-летний Ратмир Мавлиев, который сегодня, 14 февраля, подтвердил уход с поста главы администрации Нефтекамска.

Сергей Греков занимал пост главы администрации Уфы с января 2021 года. В зимний период на него обрушилась волна критики со стороны жителей города, так как коммунальные службы полностью провалили уборку снега и борьбу с гололедом.

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