Радий Хабиров подтвердил, что мэр Уфы Сергей Греков уходит в отставку

«Я предложил Ратмиру Мавлиеву занять пост мэра Уфы, до этого мы очень детально переговорили с Сергеем Грековым. Усилия, компетенция и опыт Сергея Николаевича нам нужны в Москве. И я предложил ему возглавить полномочное представительство республики Башкортостан в качестве заместителя премьер-министра правительства республики», – сообщил Радий Хабиров.

Как мы писали ранее, место Грекова может временно занять 38-летний Ратмир Мавлиев, который сегодня, 14 февраля, подтвердил уход с поста главы администрации Нефтекамска.

Сергей Греков занимал пост главы администрации Уфы с января 2021 года. В зимний период на него обрушилась волна критики со стороны жителей города, так как коммунальные службы полностью провалили уборку снега и борьбу с гололедом.