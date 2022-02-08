Мэрия Уфы плохую уборку снега в Кировском и Орджоникидзевском районах объяснила банкротством УЖХ

«Принимаются своевременно не закрытые заявки, поступающие в системы "Уфа теплая" и "Уфа снежная". По фактам выявленных нарушений составлено 27 протоколов.

Также большую помощь нам в этом оказывает Центр общественной безопасности, который составил за январь более 180 протоколов.

В отношении УК и ТСЖ, которые систематически не осуществляют уборку придомовых территорий, в адрес Госкомитета республики направлено обращение с просьбой осуществить лицензионный контроль.

В том числе в отношении УЖХ Кировского и Орджоникидзевского районов. Ухудшения в их работе стали наблюдаться после введения внешнего управления, связанного с процедурой их банкротства», – сказал Батталов, отметив, что в целом количество обращений жителей касательно уборки снега снизилось.