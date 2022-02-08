18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэрия Уфы плохую уборку снега в Кировском и Орджоникидзевском районах объяснила банкротством УЖХ

Поделиться:

Восьмого февраля на совещании в администрации Уфы начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов рассказал о том, как убирают снег во дворах частные управляющие компании.

«Принимаются своевременно не закрытые заявки, поступающие в системы "Уфа теплая" и "Уфа снежная". По фактам выявленных нарушений составлено 27 протоколов.

Также большую помощь нам в этом оказывает Центр общественной безопасности, который составил за январь более 180 протоколов.

В отношении УК и ТСЖ, которые систематически не осуществляют уборку придомовых территорий, в адрес Госкомитета республики направлено обращение с просьбой осуществить лицензионный контроль.

В том числе в отношении УЖХ Кировского и Орджоникидзевского районов. Ухудшения в их работе стали наблюдаться после введения внешнего управления, связанного с процедурой их банкротства», – сказал Батталов, отметив, что в целом количество обращений жителей касательно уборки снега снизилось.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: