Мэрия Уфы признала, что провалила борьбу с гололедом

«Буквально недели полторы назад были неблагоприятные погодные условия: сначала был дождь, потом пошел снег, потом ударили морозы.

Мы вовремя не отработали ситуацию с тротуарами, и сейчас на многих улицах образовался лед. Понятно, что ввиду того, что мы некачественно использовали бионорд, и сейчас приходится, как говорится, "бить по хвостам" – устранять недочеты, рассыпая песчаную смесь.

Это, конечно, недопустимо, но другого выхода на сегодняшний день нет. Для того, чтобы таких случаев не происходило, бионорд нужно рассыпать не после того, как прошел снег, а до. Чтобы когда снег ложился, он не прилипал к асфальту и спокойно убирался щетками.

На примере центральных улиц города мы видим, что наш стандарт – это чистый асфальт и чистый тротуар. Если с асфальтом и центральными улицами у нас уже получается достичь этого, то на отдаленных еще не все в порядке.

Сыпать песок не совсем правильно, потому что потом в течение лета приходится целый месяц его убирать, а это пыльно и неудобно. И зимой создает неудобства внутри помещений, потому что приходится в три раза больше убираться», – сказал Сергей Греков.