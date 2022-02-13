В Уфе отменили все массовые мероприятия

Глава администрации города Сергей Греков подписал постановление о запрете массовых мероприятий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе.
В постановлении говорится о том, что любые спортивные мероприятия, фестивали, конкурсы, смотры и так далее должны быть «перенесены на более поздний срок и до особого указания».
Также запрещается проводить любые собрания и мероприятия в рабочем коллективе с численностью участников свыше 30 человек.
Кроме того, рекомендовано воздержаться от личных приемов граждан (при их согласии).
13 февраля был побит очередной антирекорд: суточный прирост больных коронавирусом в республике превысил 3,5 тыс. человек.
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