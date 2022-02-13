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В Уфе отменили все массовые мероприятия

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Глава администрации города Сергей Греков подписал постановление о запрете массовых мероприятий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе.

В постановлении говорится о том, что любые спортивные мероприятия, фестивали, конкурсы, смотры и так далее должны быть «перенесены на более поздний срок и до особого указания».

Также запрещается проводить любые собрания и мероприятия в рабочем коллективе с численностью участников свыше 30 человек.

Кроме того, рекомендовано воздержаться от личных приемов граждан (при их согласии).

13 февраля был побит очередной антирекорд: суточный прирост больных коронавирусом в республике превысил 3,5 тыс. человек.

В Башкортостане более половины суточного прироста больных Covid-19 составляют жители Уфы

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