В Уфе отменили все массовые мероприятия

В постановлении говорится о том, что любые спортивные мероприятия, фестивали, конкурсы, смотры и так далее должны быть «перенесены на более поздний срок и до особого указания».

Также запрещается проводить любые собрания и мероприятия в рабочем коллективе с численностью участников свыше 30 человек.

Кроме того, рекомендовано воздержаться от личных приемов граждан (при их согласии).

13 февраля был побит очередной антирекорд: суточный прирост больных коронавирусом в республике превысил 3,5 тыс. человек.