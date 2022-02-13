В Башкортостане впервые более 3,5 тыс. человек заразились Covid-19 за сутки

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 3502 новых случая заболевания коронавирусом – это антирекорд с начала пандемии.

Динамика заболеваемости с начала февраля:

1.02: суточный прирост – 982 человека;

2.02: суточный прирост – 1205 человек;

3.02: суточный прирост – 1492 человека;

4.02: суточный прирост – 1678 человек;

5.02: суточный прирост – 1845 человек;

6.02: суточный прирост – 1994 человека;

7.02: суточный прирост – 2103 человека;

8.02: суточный прирост – 2396 человек;

9.02: суточный прирост – 2587 человек;

10.02: суточный прирост – 2801 человек;

11.02: суточный прирост – 2999 человек;

12.02: суточный прирост – 3257 человек.

Антирекорды обновляются каждый день с начала распространения в республике штамма «омикрон». Для сравнения, в конце августа 2021 года суточный прирост не превышал 300 случаев, и тогда это считалось антирекордом.

Первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».