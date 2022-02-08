В Башкортостане более половины суточного прироста больных Covid-19 составляют жители Уфы

Самый заразный из всех известных штаммов коронавируса «омикрон» очень быстро распространяется в больших городах. Этот вариант болезни уже доминирует в Москве и Санкт-Петербурге.
Как мы писали ранее, по состоянию на седьмое февраля в республике зарегистрировано 2103 новых случая заболевания коронавирусом.
Восьмого февраля на совещании в администрации Уфы заместитель руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила о том, что в Уфе суточный прирост больных Covid-19 составил 1116 человек.
Всего с начала пандемии болезнь подтвердилась у 143 077 жителей республики, в том числе у 49 244 уфимцев.
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