18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане более половины суточного прироста больных Covid-19 составляют жители Уфы

Поделиться:

Самый заразный из всех известных штаммов коронавируса «омикрон» очень быстро распространяется в больших городах. Этот вариант болезни уже доминирует в Москве и Санкт-Петербурге.

Как мы писали ранее, по состоянию на седьмое февраля в республике зарегистрировано 2103 новых случая заболевания коронавирусом.

Восьмого февраля на совещании в администрации Уфы заместитель руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила о том, что в Уфе суточный прирост больных Covid-19 составил 1116 человек.

Всего с начала пандемии болезнь подтвердилась у 143 077 жителей республики, в том числе у 49 244 уфимцев.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: