В Башкортостане более половины суточного прироста больных Covid-19 составляют жители Уфы

Как мы писали ранее, по состоянию на седьмое февраля в республике зарегистрировано 2103 новых случая заболевания коронавирусом.

Восьмого февраля на совещании в администрации Уфы заместитель руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила о том, что в Уфе суточный прирост больных Covid-19 составил 1116 человек.

Всего с начала пандемии болезнь подтвердилась у 143 077 жителей республики, в том числе у 49 244 уфимцев.