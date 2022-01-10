В Уфе сменился начальник ГИБДД

Равиль Бикбулатов более 23 лет работает в правоохранительных структурах, до недавнего времени занимал должность заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по республике. Олег Ющенко, ранее возглавлявший ГИБДД Уфы, переехал в другой регион.

В последнее время ГИБДД Башкортостана преследует череда коррупционных скандалов. в сентябре мы писали о том, что суд изъял имущество объявленного в розыск бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова.

Сразу несколько сотрудников уфимского отдела обвинялись в создании преступного сообщества. В октябре была задержана инспектор, ей грозит уголовное наказание за получение взятки и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.