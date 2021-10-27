В Уфе инспектор ГИБДД пойдет под суд за взятки

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая согласилась способствовать в выдаче водительских прав своей знакомой жительнице Уфы без фактической сдачи экзаменов.

В этом инспектор попросила помочь своего коллегу и получила за услугу взятку в размере 14 тысяч рублей.

Теперь ей грозит уголовное наказание за получение взятки и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.

Женщина признала вину частично, с работы ее уже уволили за нарушения. Коллега также понесет наказание за злоупотребление должностными полномочиями.