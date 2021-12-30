В Уфе повысили плату за вывоз мусора

О постепенном повышении платы за вывоз мусора в республике говорят уже давно. Установленные сейчас тарифы экономически не обоснованы: их специально ввели на первое время, чтобы жители и операторы приспособились к новым условиям.
Теперь жильцы МКД города платят за вывоз мусора 81,26 рубля с человека в месяц. В частном секторе плата чуть ниже – 80 рублей.
МУП «Спецавтохозяйстве по уборке города» заявили, что плата была приведена в соответствие с тарифом, утвержденным в 2020 году.
Первоначально планировалось, что цены поднимут в июле 2021 года, но по ряду причин этого не произошло.
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