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В Уфе повысили плату за вывоз мусора

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О постепенном повышении платы за вывоз мусора в республике говорят уже давно. Установленные сейчас тарифы экономически не обоснованы: их специально ввели на первое время, чтобы жители и операторы приспособились к новым условиям.

Теперь жильцы МКД города платят за вывоз мусора 81,26 рубля с человека в месяц. В частном секторе плата чуть ниже – 80 рублей.

МУП «Спецавтохозяйстве по уборке города» заявили, что плата была приведена в соответствие с тарифом, утвержденным в 2020 году.

Первоначально планировалось, что цены поднимут в июле 2021 года, но по ряду причин этого не произошло.

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