Что делать, если в Уфе мусор не вывозится своевременно?

С февраля 2021 года заканчивается тестовый период мусорной реформы, и МинЖКХ планирует поднять тарифы на вывоз мусора до экономически обоснованных. Однако многие жители до сих пор недовольны работой своих операторов.
В одной из уфимских групп жители пожаловались на невывоз мусора в микрорайоне Сипайлово.
«Что происходит в Сипайлово с вывозом мусора? График совершенно не соблюдается, когда захотели – тогда и вывезли. Полные баки могут днями стоять у подъездов. Это так называемая мусорная реформа или мусорный беспредел? Собираются тариф поднимать... Да им за такую работу не тариф, а гнать метлой отсюда нужно. Администрация района, как всегда, молча курит в сторонке и наблюдает из своих кабинетов».
На это ответили с аккаунта сипайловского УЖХ.
«Вывоз мусора в Октябрьском районе производит ООО Спецавтохозяйство. Ежедневно за "невывоз" составляется акт для экономии средств по статье содержания данного дома. Жители УЖХ "Сипайловский" круглосуточно могут обратиться по телефону диспетчерской службы».
Прежде всего, в такой ситуации вам стоит позвонить в свою управляющую компанию и направить жалобу непосредственно оператору.
Если не будет реакции – можете писать в:
– Роспотребнадзор;
– МинЖКХ;
– Комитет по тарифам;
– Госжилинспекцию.
Если оператор совсем не выполняет свои обязанности, дело может дойти до прокуратуры.
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