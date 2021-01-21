Что делать, если в Уфе мусор не вывозится своевременно?

В одной из уфимских групп жители пожаловались на невывоз мусора в микрорайоне Сипайлово.

«Что происходит в Сипайлово с вывозом мусора? График совершенно не соблюдается, когда захотели – тогда и вывезли. Полные баки могут днями стоять у подъездов. Это так называемая мусорная реформа или мусорный беспредел? Собираются тариф поднимать... Да им за такую работу не тариф, а гнать метлой отсюда нужно. Администрация района, как всегда, молча курит в сторонке и наблюдает из своих кабинетов».

На это ответили с аккаунта сипайловского УЖХ.

«Вывоз мусора в Октябрьском районе производит ООО Спецавтохозяйство. Ежедневно за "невывоз" составляется акт для экономии средств по статье содержания данного дома. Жители УЖХ "Сипайловский" круглосуточно могут обратиться по телефону диспетчерской службы».

Прежде всего, в такой ситуации вам стоит позвонить в свою управляющую компанию и направить жалобу непосредственно оператору.

Если не будет реакции – можете писать в:

– Роспотребнадзор;

– МинЖКХ;

– Комитет по тарифам;

– Госжилинспекцию.

Если оператор совсем не выполняет свои обязанности, дело может дойти до прокуратуры.