В Башкортостане жителям могут запретить пользоваться мусоропроводами

Восьмого ноября на совещании в правительстве министр экологии рассказал о планах по внедрению системы раздельного сбора мусора. На сегодняшний день такая система уже реализуется во многих регионах страны.

До 2024 года по всей республике установят более 22 тысяч контейнеров для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика и неперерабатываемых отходов, обустроят площадки для некоммунальных отходов.

В Минэкологии понимают, что перед этим придется усилить информационную политику. Власти планируют создать видеоролики с агитацией раздельного сбора отходов.

Система раздельного сбора отходов несовместима с таким распространенным в России явлением, как мусоропроводы. Во всех развитых странах мира и в современных ЖК в России мусоропроводов уже не встретишь, так как они неэкологичны, опасны, дороги в обслуживании и являются источниками антисанитарии в подъезде. В Башкортостане до сих пор используется более шести тысяч мусоропроводов в двух тысячах домов.

Министр экологии республики предложил заварить существующие мусоропроводы в МКД и в дальнейшем отказаться от них при проектировании домов.