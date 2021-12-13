Башкортостан и Беларусь увеличат товарооборот до $700 млн

По итогам поездки была достигнута договоренность об увеличении товарооборота до 700 млн долларов – таких показателей торговля между республиками достигала в 2011-2012 годах.

Из-за пандемии и других причин товарооборот в последние годы снизился до 217 млн долларов, из которых 135 млн составил экспорт из Башкортостана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова продавать Башкортостану сельскохозяйственную и строительную технику, сотрудничать в строительстве социальных объектов и поставлять больше продуктов, предложить современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.