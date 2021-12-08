Радий Хабиров и Александр Лукашенко обсудили восстановление товарооборота

Президент Белоруссии обсуждал с главой Башкортостана прежде всего восстановление товарооборота, который сократился до $285 млн, в том числе из-за пандемии.

«Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в 700 млн долларов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы», – цитирует Лукашенко пресс-служба главы Башкортостана.

Белоруссия готова продавать Башкортостану сельскохозяйственную, строительную и коммунальную технику, сотрудничать в строительстве социальных объектов и поставлять больше продуктов.

«Наши отношения проверены десятилетиями, и мы не должны позволять различного рода то ли ковидам, то ли западным санкциям разрушить наши отношения. Они и не будут разрушены. Свидетельством тому является ваш визит в нашу страну.

Мы всегда готовы поделиться накопленным опытом и технологиями во всех отраслях, секретов для вас никогда не было и не будет. Наши наработки давно доказали эффективность и являются основой роста аграрного сектора Беларуси.

Беларусь также готова предложить современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки и водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов. Знаю, и у вас в России это большая проблема. В этой сфере мы успешно работаем с другими российскими регионами

Я уверен, что наши отношения не исчерпываются теми направлениями, которые я назвал. Думаю, что в процессе посещения вами Беларуси, любых предприятий, если у вас будет интерес, возникнут новые направления сотрудничества», – заверил Лукашенко.