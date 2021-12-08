Радий Хабиров пригласил Александра Лукашенко в Уфу

«Когда мы прибыли, нас встретили здесь как родных, очень близких, добрых друзей. Народы Башкортостана и Беларуси – на самом деле братские. У нас общая долгая история, общие предки. Мы вместе отражали натиски врагов. И нас очень многое связывает.

Мы сегодня приехали и точно понимаем, что есть еще очень большой нереализованный потенциал для нашего общего развития, сотрудничества. Мы хотим с вами работать, делать так, чтобы благополучие жителей Беларуси и Башкортостана росло, наши отношения развивались и нам было очень взаимовыгодно работать.

Наши отношения находятся на очень высоком уровне. Мы не зря сюда приехали большой делегацией. С нами – руководители порядка 40 крупных предприятий Башкортостана. Я рассказывал президенту, что и наши министры, и руководители компаний хорошо друг друга знают. Это говорит о том, что у нас очень серьезное сотрудничество.

Мы обсудили вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, прежде всего в области сельхозмашин. Они нам очень нужны. У нас есть большой опыт их применения, наши механизаторы любят белорусскую технику. Обсудили взаимодействие в сфере машиностроения, коммунальной техники.

В целом встреча была очень теплая. Я рассказывал президенту о том, что у нас живет очень дружная белорусская диаспора. Переселенцы еще более ста лет назад приехали на башкирскую землю и обрели здесь вторую родину. Но при этом они сохранили духовную связь с Беларусью. И мы их всегда поддерживаем.

В 2024 году у нас пройдут интересные мероприятия, посвященные 450-летию Уфы. Это событие федерального масштаба. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Поэтому я пригласил Александра Григорьевича на этот праздник. Если он примет наше приглашение, мы с большой радостью встретим его в Уфе как очень близкого и родного нам человека», – сказал Радий Хабиров.