В школы Башкортостана поставлялись просроченные продукты

Об этом 22 ноября на совещании в правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров, который временно замещает Радия Хабирова, ушедшего в плановый отпуск.

По его словам, в республике выявлены факты поставки в школы просроченных продуктов. Назаров назвал это «странным» и призвал взять ситуацию на особый контроль.

«Качество питания в школах должно быть на очень-очень высоком уровне», – сказал премьер-министр, отметив при этом, что ситуация с детским питанием все-таки лучше, чем в прошлые годы.