Андрей Назаров: «Уже есть предпосылки для прихода новой волны коронавируса»

«В целом видим стабилизацию ситуации, в нашем регионе она уже идет на спад. Видим это по количеству занятых коек, у нас резерв большой, многие медицинские учреждения перешли к оказанию помощи по своему профилю.

В пик заболеваемости нам приходилось до 43 учреждений закрывать под ковидные госпитали и держать почти девять тысяч коек для решения этой проблемы.

Ситуация существенно улучшилась, но, правда, новости мировые опять создают определенные предпосылки для прихода новой волны. Видим, что некоторые страны либо перестраховываясь вводят локдаун для невакцинированных, либо просто возвращают ограничения, чтобы распространение уменьшить.

Поэтому здесь нам надо ситуацию мониторить и держать на особом контроле, чтобы быть готовыми, если вдруг опять пойдет рост.

Нужно, чтобы еще некоторое время серьезных "взрывов" не было, потому что мы в ближайшее время начнем строить еще два Covid-госпиталя, сейчас все подготовительные работы ведутся.

Хотим уже 11 декабря выйти на площадку для того чтобы быстрыми темпами завершить эти два проекта, что существенно снизит нагрузку на другие медицинские учреждения, и самое главное – будет более квалифицированная помощь, так как там врачи работают постоянно только с этой болезнью», – сказал Андрей Назаров.