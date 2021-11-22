Радий Хабиров ушел в отпуск

Администрация главы Башкортостана сообщает о том, что с 22 ноября Радий Хабиров будет находиться в плановом отпуске.
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На оперативных совещаниях и по другим важным вопросам Радия Хабирова будет в это время замещать премьер-министр правительства Андрей Назаров.
Дата выхода главы республики на работу не уточняется. 22 ноября совещание в правительстве проходит уже под руководством премьер-министра.
Региональные СМИ сообщают о том, что Радий Хабиров отправился отдыхать в ОАЭ. Также известно, что он собирался до конца 2021 года посетить Белоруссию.
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