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Радий Хабиров ушел в отпуск

Администрация главы Башкортостана сообщает о том, что с 22 ноября Радий Хабиров будет находиться в плановом отпуске.

instagram.com/khabirovradii

На оперативных совещаниях и по другим важным вопросам Радия Хабирова будет в это время замещать премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Дата выхода главы республики на работу не уточняется. 22 ноября совещание в правительстве проходит уже под руководством премьер-министра.

Региональные СМИ сообщают о том, что Радий Хабиров отправился отдыхать в ОАЭ. Также известно, что он собирался до конца 2021 года посетить Белоруссию.

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