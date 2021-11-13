В Башкортостане будут штрафовать предприятия, не выполняющие план по вакцинации

Теперь туда внесены работники отраслей промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительства и проектирования.

До 30 ноября не менее 80% сотрудников этих предприятий должны будут привиться первым компонентом вакцины.

Врио руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина ответила на вопрос о том, чем грозит предприятию невыполнение этого условия:

«Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц предусмотрена административная ответственность за невыполнение постановления – на сегодня это часть 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафные санкции достаточно серьезные: для должностных лиц от 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 тысяч рублей», – сообщила она.