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В Башкортостане будут штрафовать предприятия, не выполняющие план по вакцинации

12 ноября Роспотребнадзор объявил о том, что расширяет список отраслей, попадающих под обязательную вакцинацию.

Теперь туда внесены работники отраслей промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительства и проектирования. 

До 30 ноября не менее 80% сотрудников этих предприятий должны будут привиться первым компонентом вакцины.

Врио руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина ответила на вопрос о том, чем грозит предприятию невыполнение этого условия:

«Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц предусмотрена административная ответственность за невыполнение постановления – на сегодня это часть 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафные санкции достаточно серьезные: для должностных лиц от 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 тысяч рублей», – сообщила она.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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