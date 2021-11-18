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В Башкортостан поступила партия вакцины «Спутник Лайт»

После введения октябрьских ограничений жители республики массово отправились вакцинироваться, и препарат «Спутник Лайт» оказался в дефиците.

18 ноября Минздрав сообщил о том, что в республику поступило 18 600 доз вакцины «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат, то есть нужно делать всего одну прививку, а не две.

Ранее была информация о том, что «Спутник Лайт» разрешат только для ревакцинации, но пока что им можно сделать и первую прививку, однако изменились правила получения сертификата: теперь нужно ждать 21 день, чтобы QR-код начал действовать.

Вы можете узнать о наличии «Спутник Лайт» по телефону там, где планируете привиться. Полный список пунктов вакцинации Уфы можно посмотреть тут. Также недавно мы писали, что Минздрав запустил чат-бот в Telegram, который ответит на вопрос о наличии интересующей вас вакцины в пункте вакцинации.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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