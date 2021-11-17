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Узнать о наличии того или иного препарата в пунктах вакцинации Уфы теперь можно в Telegram

Минздрав Башкортостана запустил чат-бот, который ответит на вопрос о наличии интересующей вас вакцины в пункте вакцинации.

Для доступа к боту необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести @BashVaccBot.

Далее вам нужно будет выбрать желаемую вакцину и район города, и бот выдаст актуальную информацию о наличии препарата.

Таким образом Минздрав пытается разгрузить телефонную службу и обеспечить доступ к достоверной информации об остатках вакцины в пунктах Уфы, включая выходные и праздничные дни.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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