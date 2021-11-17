Узнать о наличии того или иного препарата в пунктах вакцинации Уфы теперь можно в Telegram

Для доступа к боту необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести @BashVaccBot.

Далее вам нужно будет выбрать желаемую вакцину и район города, и бот выдаст актуальную информацию о наличии препарата.

Таким образом Минздрав пытается разгрузить телефонную службу и обеспечить доступ к достоверной информации об остатках вакцины в пунктах Уфы, включая выходные и праздничные дни.