Узнать о наличии того или иного препарата в пунктах вакцинации Уфы теперь можно в Telegram

Минздрав Башкортостана запустил чат-бот, который ответит на вопрос о наличии интересующей вас вакцины в пункте вакцинации.
Для доступа к боту необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести @BashVaccBot.
Далее вам нужно будет выбрать желаемую вакцину и район города, и бот выдаст актуальную информацию о наличии препарата.
Таким образом Минздрав пытается разгрузить телефонную службу и обеспечить доступ к достоверной информации об остатках вакцины в пунктах Уфы, включая выходные и праздничные дни.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.