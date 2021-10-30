В Башкортостане усилят проверки соблюдения антиковидных мер

На очередном заседании оперштаба республики Радий Хабиров поручил особенно усилить проверки соблюдения ограничений в выходные с 30 октября по седьмое ноября.

В эти дни заведения культуры и здравоохранения будут работать по обычному графику. Водителям автобусов запрещено пускать пассажиров без масок, а невакцинированные жители в возрасте 60+ должны находиться на самоизоляции.

С 25 по 29 октября прошли проверки в транспорте, торговых и фитнес-центрах, кинотеатрах, салонах красоты и учреждениях культуры. Нарушения выявлены в Уфе, Туймазах и Октябрьском.