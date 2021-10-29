В Уфе запретили пускать в автобусы пассажиров без масок

Частным и государственным перевозчикам запрещено пускать в салон людей без масок.

Также предписано ежедневно дезинфицировать транспорт, в салоне должны быть антисептики и памятки на тему профилактики коронавирусной инфекции.

Кроме того, в распоряжении указано, что перевозчики должны оптимизировать график движения автобусов так, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.

Настолько это осуществимо в нынешних условиях – большой вопрос. Ранее в «Башавтотрансе» заявили, что обеспечение соблюдения социальной дистанции в салоне просто невозможно.