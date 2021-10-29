В Башкортостане вводится обязательная самоизоляция для некоторых категорий людей

С 13 октября 2021 года в республике ввели обязательную самоизоляцию для людей в возрастной категории 65+, не прошедших вакцинацию, а также для людей, имеющих тяжелые хронические заболевания.

С сегодняшнего дня, 29 октября, режим обязательной самоизоляции распространяется на людей в возрастной категории 60+, за исключением тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, полученный через портал «Госуслуги» (в электронном или распечатанном виде), или справка о перенесенном в течение последних шести месяцев Covid-19.

Работодателям «рекомендуется предусмотреть с 29 октября перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 60 лет (ранее было старше 65 лет) и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Исключение – специалисты, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации», а также привитые и переболевшие недавно.

Дистанционный режим работы для этих категорий людей рекомендован на 30 дней для прохождения вакцинации (если нет противопоказаний). Также «рекомендуется рассмотреть возможность освобождения сотрудников от работы в течение двух дней (с сохранением заработной платы) при вакцинации против коронавируса».