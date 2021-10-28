В Уфе перекрыли проезд к Бельскому мосту

Перекрытие короткого участка дороги из-за строительства моста осложнит ситуацию на дорогах на выезде из города в ближайшие дни.
ufacity.info
Мэрия Уфы сообщает о том, что до 30 октября 2021 года проезд к старому Бельскому мосту закрывается проезд для грузового и общественного транспорта.
Перекрытие вводится в связи с необходимостью строительства правобережных подходов к новому мосту-вставке в створе улицы Воровского. Движение будет осуществляться так, как показано на схеме выше.
Ранее мы писали о том, что движение транспорта по проезду от проспекта Салавата Юлаева до старого Бельского моста в направлении выезда из города также закрыто до седьмого ноября включительно.
Кроме того, до первого ноября продлили перекрытие одной полосы движения от старого моста до остановки общественного транспорта «Школьная».
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